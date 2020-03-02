التربية لـ "البيان": خيارات متنوعة أمام مؤسسات التعليم العالي يمكن اتخاذها كإجراءات احترازية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن هناك خيارات متنوعة أمام مؤسسات التعليم العالي يمكن اتخاذها كإجراءات احترازية تصب في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والدارسين، بشأن التزامهم بالدوام، كنوع من الحماية وتجنباً للاختلاط، وتماشياً مع الاهتمام العالمي الموجه لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت لـ «البيان» أن كل جامعة عليها التأكد من استمرارية التعلم، وذلك من خلال التعلم الإلكتروني الذي بات توجه العديد من المؤسسات التعليمية، وتعمل الوزارة وفق منظومة خاصة لاستمرار رفع جودة مخرجات العملية التعليمية، والاستثمار في الطلبة، وضمان حصولهم على فرص وخيارات تعليمية متنوعة.