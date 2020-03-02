"الشارقة للتعليم الخاص" تشكل لجنة لدراسة التعليم عن بعد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

شكلت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لجنة لدراسة التعليم عن بعد عند الأزمات، وسوف يتم تطبيق ذلك على 5 مدارس خاصة في الشارقة كمرحلة تجريبية، على أن يتم تعميم التجربة على جميع المدارس الخاصة بالشارقة خلال أسبوعين.

وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وزعت الأسبوع الماضي بيانا على إدارات المدارس الخاصة تخطرهم فيه بمخاطبة أولياء الأمور بضرورة إبقاء أبنائهم في المنازل حال إصابتهم بالزكام أو السعال او الحمى إلى حين التعافي التام من المرض، وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق القواعد الإرشادية والإجراءات الاحترازية للوقاية من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

كما طالب التعميم إدارات المدارس الخاصة بالشارقة بأخطار أولياء الأمور بضرورة إعلام إدارات المدارس في حال ظهور هذه الأعراض على أي من أفراد أسرة الطالب لمنحه إجازة خلال تلك الفترة على أن يقوم الطالب باستخدام تقنيات التعلم الإلكتروني عن بعد خلال فترة غيابه بالتنسيق مع المسئولين في المدرسة.