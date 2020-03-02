تدريب إلكتروني للهيئات الادارية والتعليمية لتطبيق " التعلم عن بعد"

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

تنظم وزارة التربية والتعليم اليوم دورة تدريبية لكافة أعضاء الهيئات الإدارية و التعليمية وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل عن " التعلم عن بعد" باستخدام Microsoft teams، من خلال تدريب إلكتروني عبر منصة تدريب وزارة التربية و التعليم، باللغتين العربية و الإنجليزية.

وعممت الوزارة على المدارس بأهمية حضور الورشة الإلكترونية لمساعدتهم في تطبيق "التعلم عن بعد" وحصلت " البيان" على نسخة منه، وتهدف الورشة إلى إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية للتعامل مع هذه المبادرة، ومنح المستهدفين بكيفية منح الطلبة التعليم الزخم المطلوب من ناحية تعزيز مسارات التقدم، وجعل المدرسة الإماراتية نموذجاً متكاملاً قادر على تطبيق مبادرات بشكل استثنائي تصب في مصلحة الطالب.وذلك على غرار تفعيل وزارة التربية والتعليم مبادرة «التعلم عن بعد» للطلبة اعتباراً من يوم غد من خلال بوابة التعلم الذكي، والاستفادة من كافة الدروس والبرامج المتوفرة على المنصة، وذلك بشكل استثنائي لمواجهة الطوارئ والأزمات.

و تتطلب المبادرة تأهيل المعلمين و الإداريين للتعامل مع تلك المبادرة، التي تتم عن طريق برنامج التعلم الذكي و برنامج «ديوان» والتعامل مع المحتوي التعليمي بشكل رقمي و متطور ويرتكز على التفاعل بين الطالب و المعلم.