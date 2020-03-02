طالب يبتكر برنامجاً لتحليل آراء مستخدمي «تويتر»

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

ابتكر الطالب ناصر أهلي، الذي يدرس الماجستير في علم تحليل البيانات بجامعة روشستر للعلوم بدبي، برنامجاً ذكياً، لتحليل ومعالجة آراء مستخدمي تويتر، يسهم في رفع نسبة رضا وسعادة العملاء، حيث يضمن حلولاً وأساليب يمكن من خلالها إيجاد منصة تفاعلية بين إدارات خدمة العملاء في العديد من الجهات سواء كانت في قطاع الصحة أو المرور أو غيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضح أن البرنامج يتضمن أساليب يمكنها تحليل النصوص التي يتلقاها عبر المواقع التي يستخدمها الأفراد ومعالجتها سواء كانت باللغة المحلية أو العامية من أجل فهم شعور الناس من خلال بيانات تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تم جمعها.

وأضاف أن البرنامج يمكنه استخدام المخرجات والتي يمكن أن تمثل قيمة لإدارات خدمة العملاء، لافتاً إلى أنه استنبط الفكرة من خلال واقع استخدام عامة الناس لتطبيقات التواصل مثل «تويتر وفيسبوك ويوتيوب وانستغرام» وغيرها .