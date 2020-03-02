تعاون بين «أمريكية دبي» و«محمد بن راشد للمشاريع»

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل إلياس بو صعب نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في دبي، وفداً من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برئاسة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث جرى بحث التعاون بين الجانبين.

واطلع الوفد على مركز الابتكار في الجامعة، واستمع إلى شرح موجز حول ما تقدمه الجامعة من برامج .

واستعرض طلبة الجامعة مشاريعهم في مركز الابتكار أمام الوفد الضيف. وأكد إلياس بو صعب أهمية التعاون بين الجامعة والمؤسسة لدعم رواد الأعمال والاستفادة من مركز الابتكار، والدعم الذي تقدمه المؤسسة للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما أشاد عبد الباسط الجناحي بالمستوى الأكاديمي والعلمي للبرامج الدراسية في الجامعة، سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير التي تقدمها الكليات لطلبتها.