جامعة دبي تطلق مركزاً للدراسات المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة دبي عن إطلاق مركز الدراسات المستقبلية بهدف تقديم مجموعة من البرامج التي تساهم في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات والمنطقة من استشراف المستقبل وتعزيز الدراسات المستقبلية والبحوث في هذا المجال.

حضر حفل إطلاق المركز إلى جانب رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي كل من الدكتور سعيد الظاهري رئيس المركز الجديد ومجموعة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وقال الدكتور البستكي: إن المركز الجديد هو واحد من مجموعة مراكز تحتضنها الجامعة وتعتبرها فريدة من نوعها في المنطقة، والتي تعمل على بناء إمكانيات علمية لاستشرف المستقبل وتعزيز الدراسات المستقبلية في قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والأمن والمواصلات وقطاعات أخرى.

وأكد على أهمية الدراسات المستقبلية وأهدافها والمناهج المستخدمة فيها والركائز التي تقوم عليها، مشيرا إلى أن هذه الدراسات تساعد على تحفيز الإنسان على الانطلاق والتفكير في المستقبل وتخيله وتصميمه وتنفيذه، والعمل على تطوير قدراته.

وتوجه الدكتور سعيد الظاهري بالشكر إلى جامعة دبي لاحتضانها لهذا المركز الرائد في مجال استشراف المستقبل، والذي سيعمل على مساعدة صناع القرار والأفراد والمؤسسات والحكومات على دراسة السيناريوهات المحتملة للتطورات العلمية والتقنية والطبية وغيرها، والتي تتماشى مع استراتيجية حكومة الإمارات لاستشراف المستقبل.

ولفت إلى أن هذه السيناريوهات تستكشف المستقبل وتعد مخططات استباقية وتلعب دوراً مهماً في التحضير والاستعداد للخمسين.

وذكر الدكتور الظاهري أن ما يميز هذا المركز هو وجود عدد من الخبراء العالميين، مثل بيتر بيشوب واندي هاينز وسكوت سميث ودريك وودجيت وتيري هوم، وهؤلاء شخصيات عالمية معروفة.

4 محاور

وقال الدكتور فواز أبوستة مدير البرامج في المركز: إن البرامج سيتم التركيز فيها على أربعة محاور تشمل تقديم مساقات مهنية في الجامعة اعتباراً من سبتمبر المقبل وطرح برنامج للدبلوم وتقديم ورش عمل متخصصة والخدمات الاستشارية وإطلاق مجلة دورية.