تكريم الفائزين بـ«تحدّي سمارت برين 2020»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، كرّم الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، الفائزين بمسابقة «تحدي سمارت برين 2020»، التي نظمتها أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، بمشاركة 150 طالباً وطالبة من دولة الإمارات، للفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عاماً، تعزيزاً لروح المنافسة ليكونوا منارة وشعلة لخدمة الوطن.

وأوضحت سمية حارب السويدي، مدير عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، أن مسابقة «تحدي سمارت برين 2020» التي تقام لأول مرة في رأس الخيمة بتنظيم الأكاديمية، بالتعاون مع «سمارت برين» الدولية، أسهمت في احتضان الموهوبين ورعايتهم تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة نحو بناء قدرات ومهارات جيل المستقبل بما يتوافق مع الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي المستدام.

وأشارت إلى أن المسابقة استقطبت 150 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، وكذلك تنافس 12 مركزاً تدريبياً على مستوى دولة الإمارات، بهدف تأهيل الطلبة للمشاركات الخارجية بتحدي سمارت برين الذي يقام سنوياً في مملكة تايلاند خلال شهر أغسطس المقبل، ويضم أكثر من 495 مركزاً للتدريب على البرنامج بعدد يفوق 100 ألف طالب سنوياً، بالإضافة إلى دول الخليج العربي.