فتح باب التسجيل والانتقال للطلبة في مختلف المدارس الحكومية بالإمارات غداً

المصدر: دبي-رحاب حلاوه

يبدأ غداً التسجيل والانتقال للطلبة في المدارس الحكومية لإمارة أبوظبي للعام الدراسي 2020 / 2021، في جميع المراحل الدراسية وأصحاب الهمم، كما يبدأ استقبال طلبات النقل وحجز مقعد للطلبة من الصف الثاني إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2020-2021 .

ويستمر التسجيل للطلبة المواطنين والمقيمين حتى يوم الخميس 19 مارس الجاري، في دبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

وبالنسبة لمدارس أبوظبي حددت وزارة التربية والتعليم ثلاثه أيام فقط ( الأحد - الثلاثاء- الخميس) من كل أسبوع لمدة التسجيل في المدارس، من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، وذلك لمدارس الحلقتين الأولى والثانية والمرحلة الثانوية.

وحددت الوزارة فترة التسجيل لمرحلة رياض الأطفال من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 ظهراً .

ولم تغيّر الوزارة للعام الدراسي المقبل من شروط قبول أبناء الوافدين العاملين في الجهات الاتحادية والمحلية في مدارس التعليم العام، وأهمها أن يكون الطالب من المتميزين وحاصلاً في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات على معدل A في مادتين، والمادة الثالثة B وأكثر.

وحددت الوزارة 4 مراكز لاستفسارات أولياء الأمور بشأن حجز مقاعد الطلبة والانتقال، وهي مركز سعادة المتعاملين في دبي، ومعهد تدريب المعلمين في عجمان والشارقة، ومركز شؤون الطلبة في رأس الخيمة وأم القيوين، بالإضافة إلى المركز الذي يغطي منطقتي الفجيرة والمنطقة الشرقية.