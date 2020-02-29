بيان مهم من الشارقة للتعليم الخاص حول كورونا

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

عممت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على إدارات المدارس الخاصة إعلام أولياء الأمور بضرورة ابقاء أبنائهم في المنازل حال إصابتهم بالزكام أو السعال او الحمى إلى حين التعافي التام من المرض، وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق القواعد الارشادية والإجراءات الاحترازية للوقاية من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

التعلم عن بعد

كما طالب التعميم ادارات المدارس الخاصة بالشارقة بأخطار اولياء الامور بضرورة اعلام ادارات المدارس في حال ظهور هذه الاعراض على أي من أفراد اسرة الطالب لمنحه إجازة خلال تلك الفترة على أن يقوم الطالب باستخدام تقنيات التعلم الإلكتروني عن بعد خلال فترة غيابه بالتنسيق مع المسئولين في المدرسة.

الغاء

كما طالبت الهيئة جميع إدارات المدارس الخاصة بالإمارة الالتزام بإيقاف جميع الرحلات الداخلية والخارجية والمسابقات والمهرجانات والأنشطة داخل المدرسية - خصوصا - تلك التي تتطلب تجمع الطلبة، والغاء الفعاليات والأنشطة بين المدارس والجهات الأخرى.

كما تعتبر جميع الرحلات المخططة مسبقاً، والموافقات الصادرة بشأنها من هيئة الشارقة للتعليم الخاص لاغية إلى حين اشعار آخر.



وترجو الهيئة من إدارات المدارس الالتزام بما ورد حفاظا على البيئة التعليمية الصحية في الشارقة.