الإمارات : تعليق الدراسة في حضانات الاطفال بدءا من غد الأحد

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أعلن معالي حسين الحمادي ، وزير التربية والتعليم ، تعليق الدراسة في حضانات الاطفال على مستوى الدولة بدءا من غد الأحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المتعلق بفيروس كورونا المستجد وذلك في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع.

واكد الحمادي تعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة .

واوضح أنه وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتقليل والحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا الجديد) فقد تقرر إيقاف جميع الأنشطة و الرحلات والفعاليات المدرسية الداخلية والخارجية.