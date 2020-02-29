"لجنة شؤون التعليم بالوطني" تنظم الحلقة النقاشية "الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية"

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

نظمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي في قصر الثقافة بإمارة الشارقة، الحلقة النقاشية الثالثة لها بعنوان (الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية)، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".

شارك في الحلقة كل من عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، وشذى سعيد علاي النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد أمين فلكناز، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، وبحضور معلمين ومعلمات وأولياء أمور ومختصين تربويين وخبراء وأكاديميين.

تطوير

وأوضح عدنان حمد الحمادي أن اللجنة استمعت خلال الحلقة النقاشية الثالثة إلى مقترحات حول تطوير المنظومة المدرسية، حيث تطرق الحضور إلى موضوع تأهيل المعلمين وتدريبهم، ومعايير استقطاب المعلمين الأجانب، وضرورة أن يكونوا من أصحاب الخبرة والمعرفة والتخصص، بحيث تكون مؤهلاتهم العلمية متوافقة مع ما يقوموا بتدريسه من مواد علمية.

تأهيل

وأضاف أن النقاش دار كذلك حول المناهج الدراسية، وساعات التمدرس، وأيام التمدرس، والبيئة المدرسية بما تضمه من أجهزة إلكترونية وبنية تحتية ومختبرات، وكفاءة الهيئة التدريسية من تأهيل المعلم وما يحصل عليه من دورات تخصصية وعدد نصاب الحصص الدراسية.

وقالت شذى سعيد علاي النقبي "مقررة اللجنة" إن الحضور طالبوا بأهمية تفعيل دور مجالس أولياء الأمور والتفاعل بين الوزارة وأولياء الأمور، وتساءلوا عن مستوى التوطين في المدرسة الإماراتية، والحوافز التي تقدم للكادر التدريسي من أجل استقطاب المعلمين والمعلمات المواطنين الأكفاء للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم بما يعمل على رفع معدلات التوطين.

مقترحات

من جهتها أوضحت ساره محمد فلكناز عضو اللجنة أن اللجنة استمعت لكافة الفئات المرتبطة بالميدان التربوي من معلمين ومعلمات وأولياء أمور وخبراء ومختصين في الشأن التربوي، وتعرفت بشكل واضح على ملاحظاتهم ومقترحاتهم للحلول حول القضايا المختلفة التي تتعلق بالعملية التعليمية من حيث جودة التعليم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والتحديات التي يواجهها الطالب والمعلم وولي الأمر في المناهج الدراسية، ومعايير استقطاب الكوادر التدريسية والتعرف على دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة على المدارس الخاصة والحكومية.