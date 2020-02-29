«آمن».. حل لمشكلة نسيان الطلبة داخل الحافلات

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ابتكرت 5 طالبات من جامعة حمدان بن محمد الذكية، مشروع «آمن» للتغلب على مشكلة تأخر الحافلات عن موعد نقل الطلبة فضلاً عن احتمال نسيان طالب داخلها.

الطالبات، وهن مريم الزرعوني وهديل المرقب ومروة نصر الله وأمل المهيري وميثاء الطاهر، استعرضن المشروع خلال مؤتمر ومعرض إبداعات عربية، مؤخراً.

وأوضحت الطالبات لـ«البيان»، أن فكرة المشروع، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الطلبة في الحافلات المدرسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال 7 وسائل حماية، وهي مجسات استشعار، والعداد والشاشة الذكية، ونظام التحكم في إغلاق باب الحافلة، ونظام التحكم في تشغيل الحافلة، والأصوات التحذيرية، وأضواء تنبيهية.

آلية

وأضفن أن آلية النظام تقوم على أساس حساب عدد الأطفال داخل الحافلة، لتظهر على الشاشة الذكية، فيما يقوم العداد الذكي بتعداد الطلبة الداخلين والخارجين منها، ليقوم بتنبيه السائق بوجود طفل بداخلها، كما يرفض نظام التحكم التلقائي غلق باب الحافلة، ويرفض إطفاء محرك الحافلة، التي تبدأ في إصدار أصوات تنبيهية وأضواء تحذيرية، تُعلمهم بأن الحافلة المعنية، يوجد فيها عدم تطابق في عدد ركابها، ما يوجب التأكد من ذلك وتفقد الحافلة، وكل ذلك في غضون دقائق قليلة، ما قد يسمح بتفادي أي كارثة محتملة، قد تكون نتيجتها روح بريئة.

كما يقوم النظام برصد عدد المرات التي لم ينتبه لها السائق لوجود طفل داخل الحافلة، ويرسل تقريراً إلى تطبيق هاتفي ذكي.