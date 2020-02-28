نورة الكعبي تُطلع وزير التعليم السعودي على إنجازات جامعة زايد

المصدر: دبي - وام

استقبلت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، خلال زيارة قام بها والوفد المرافق إلى فرع الجامعة بدبي.

حضر اللقاء المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، والدكتورة بهجت اليوسف، مديرة جامعة زايد بالإنابة، والدكتور عمار بن ناصر المعلا، مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية في وزارة التربية والتعليم.

واستُهِلّت الزيارة بجلسة قدّم خلالها الدكتور مايكل آلن، مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الأبحاث، عرضاً تفصيلياً عن المبادرات البحثية التي أطلقتها جامعة زايد، في إطار مبادراتها للتحول إلى جامعة بحثية تركز على احتياجات مجتمع الإمارات بتكنولوجيا الابتكار.