وزارة تنمية المجتمع تطلق «اللعبة التنموية»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة «اللعبة التنموية»، النسخة المطورة من التطبيق المعرفي «الفريق المتعلم»، التي تعد واحدة من الابتكارات النوعية في مجال التنمية الإدارية المعرفية بين الموظفين، حيث تتفرد الوزارة بهذا المنجز الذي حاز شهادة الملكية الفكرية مؤخراً.

ويأتي إطلاق مبادرة «اللعبة التنموية» ضمن فعاليات الوزارة خلال شهر الإمارات للابتكار - فبراير 2020، والتي تقوم فكرتها على شكل «لعبة معرفية وتنموية» تُحفّز تبادل ونقل المعرفة بين الموظفين من خلال عقد لقاء على مستوى العاملين في الإدارة أو الوحدة التنظيمية. وخلال اللقاء يقوم أحد الأعضاء بعرض ما اكتسبه من معارف ومهارات أحاط بها من خلال حضوره الأنشطة التدريبية أو الفعاليات التي تم تنظيمها بغرض عرض مشاريع أو أفكار مقترحة.