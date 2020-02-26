إطلاق مسابقة المناظرات المدرسية برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

أطلقت جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي التابعة لبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، برنامج التدريب على مسابقة المناظرات المدرسيَّة وتنفيذ المسابقة خلال شهر القراءة الوطني، حرصاً على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمال سلسلة المشروعات والمبادرات الثقافية والفكرية والمعرفية التي أطلقتها الجائزة منذ نشأتها، وإيماناً منها بتزويد الطلبة مهارات بحثية قيمة، وصقل مهارات النقاش والحوار البنّاء لديهم، فضلاً عن تعزيز مهاراتهم الخطابية، والحواريّة، والنقاش المنظم، وتطوير قدراتهم على التواصل مع الآخرين.

وأشارت الجائزة إلى أن المناظرة تستهدف مناقشة بين طرفين أو أكثر، ولكل منهما وجهة نظر مختلفة حول موضوع معين، ويُشترط فيها أن يقدم كل من الطرفين الحجج والبراهين والبيانات والإحصاءات والأرقام والأسانيد التي تؤيد رأيه في الموضوع المطروح.