جامعة عجمان تحتفل بتخريج 273 خريجة

المصدر: (عجمان - وام)

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين، صباح أمس، احتفال جامعة عجمان بتخريج 273 خريجة، منهن 223 في درجة البكالوريوس، و50 في درجة الماجستير من الفوج الأول للدفعة الـ 29 والتي تحمل شعار «2020»، وسط أجواء احتفالية عمتها روح السعادة والسرور بفرحة النجاح والتخرج.

حضرت احتفالية التخريج، قرينة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، وقرينة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، الشيخة عائشة بنت سرور الظاهري، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتورة رجاء عيسى صالح القرق الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، وعدد من الشيخات والشخصيات النسائية الاعتبارية والقياديات والتربويات وعضوات الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وأمهات الخريجات وضيفات الحفل.

وألقت المتحدثة الرئيسية الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق كلمة بهذه المناسبة توجهت فيها بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على التطور الملحوظ الذي تحققه جامعة عجمان، وعلى الدور الملموس الذي تقوم به من خلال تقديم المعرفة واستخدام التقنيات الحديثة والتوسع في البرامج الأكاديمية المتميزة التي يحتاجها المجتمع، كما هنأت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، والهيئة التدريسية، والحاضرات والخريجات بفرحة التخرج.

وقالت: هذا العام الذي يحمل العديد من الأحداث والإنجازات الكبيرة لدولتنا الحبيبة الإمارات العربية المتحدة، كم أنتن محظوظات بأن تكن جزءاً من هذه المرحلة المهمة، ذلك أن عام 2020 هو عام «الاستعداد للخمسين».