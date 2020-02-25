المغناطيس طاقة بديلة لإنارة المصابيح ليلاً

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

ابتكرت 3 طالبات مواطنات، نظاماً لإنارة المصابيح عن طريق المغناطيس، الذي يتكوّن من الشحنتين السالبة والموجبة معاً، ويعمل على تخزين الطاقة الكهربائية الفائضة، معتبرين أن المغناطيس وسيلة غير مكلفة لنقل التيار الكهربائي.

وأوضحت الطالبات خلود علي الصريدي، وهند عبد الله اليماحي ونور خلفان العبدولي، اللاتي يدرسن في مدرسة مسافي للتعليم الأساسي الحلقة الثانوية والثانوية للبنات، أنهن نفذن مشروعهن تحت إشراف المعلمة هند العبدولي، مرتكزين فيه على توجهات الدولة من حيث الطاقة المتجددة، فضلاً عن التوجهات العالمية التي تسعى إلى خلق بدائل متجددة لتوليد الطاقة تحديداً.

ويهدف مشروعهن إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري المستخدم لإنتاج الكهرباء، ويساعد على توسع البني التحية، ومستوى التكنولوجيا، من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة المستدامة للجميع، وتعزيز التعاون الدولي، من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الطاقة البيئية الأخرى.