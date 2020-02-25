جودة التعليم في الإمارات تحقق متطلبات اقتصاد المعرفة العالمية

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

حول قصة نجاح دولة الإمارات في القضاء على الأمية عبر فلسفتها التعليمية والمنهجية، التي تستشرف مستقبل التعليم لصناعة جيل واع ٍ بمتطلبات الحياة ومواكبة مسـتجداتها - كون ذلك يُعد منهجاً وأسـلوب عمـل لتحقيـق متطلبات اقتصاد المعرفـة والتنميـة المسـتدامة - تقول الدكتورة لطيفة الفلاسي، خبيرة تطوير مناهج اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، إن دولة الإمارات حققت نتائج ملموسة في القضاء على الأمية بفضل الاستراتيجية الوطنية الشاملة من خلال عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة، التي بدأتها بإطلاق المدرسة الإماراتية التي انبثقت عن أفضل النظم العالمية وتجارب رائدة وناجحة ضمن نسق وإطار وطني تشاركي مع مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة الرائدة بالدولة، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة تحقيق التعليم مستدام، وهذا ينبثق عن رؤيـة تعليمية ثاقبة لوزارة التربية والتعليم المرتكزة على قيم راسخة مبنية على رؤية الحكومة الاتحادية، وما انعكس عنها مــن خطــط استراتيجية وهياكل تنظيمية، ومبادرات تطويرية تحقق مؤشرات الأجندة الوطنية فــي إطار منظومــة عمل هدفها التفاني والإنجاز المتميز.

مبادرات معرفية

ومن جانب آخر، تشير شادية عبد الله الجابري، مديرة مركز روافد للتطوير والتعلم، إلى أن الإمارات انطلقت عربياً وعالمياً في تحقيق استراتيجيتها المعرفية، عبر تكوين شراكات مع العديد من بلدان العالم العربي لنقل تجربتها الاستثنائية في مجال محو الأمية، وتحقيق أهداف الاستدامة ونشر المعرفة عبر برامجها ذات الصلة بالتعليم المستمر، وهو مؤشر قوي على الكفاءات الوطنية والجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة، لتذليل صعوبات التعليم ونشر الخير والدعم الثقافي في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن ضمنها المبادرة التي بدأت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تولّت محو أمية 2500 طفل ما بين عمر 8 -13 عاماً على مدى 9 أسابيع فقط وعلى ثماني مراحل.

موضحة أن «صندوق ثريا» يقدم حلّاً جديداً وفريداً من نوعه لمشكلة الأمية، فهو عبارة عن برنامج تعليمي كامل ومبتكر، بالتعاون مع هيئة الطرق والموصلات، وهو قائم على الأسس التربوية الحديثة ومحاور التعلم والنمو، إذ إنه يعتمد على طريقة المونتيسوري وهي عبارة عن أسلوب لاكتشاف الحروف وأصواتها بالتعرف الحسي، وأنّه يستند إلى تصنيف «بلوم للتعلّم» وينتهج النظريات التعليمية الحديثة، لخلق بيئة تعليمية مشجعة.