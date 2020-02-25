«الرقمية».. الجيل الثاني من الأمية

المصدر: (دبي - البيان)

في جلسة أدارها أحمد يوسف، مذيع قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري تحت عنوان: «الأمية الرقمية وعلاقتها بالتنمية وبتعليم وتعلُّم الكبار»، ناقش المتحدثون: الدكتور أحمد أُزي، أستاذ علم النفس وعلوم التربية في جامعة محمد الخامس بالرباط، والدكتورة إقبال السمالوطي، الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وشادية عبدالله الجابري، مديرة مركز روافد للتطوير والتعلُّم، الأمية بجميع أشكالها، ولا سيما الرقمية والصحية والبيئية، إلى جانب عرض تجارب ناجحة بهذا الجانب.

وأكد الدكتور أحمد أُزي أن العجز الرقمي يعد الجيل الثاني من الأمية، ومحوها في عصر العولمة يعد مفتاح النهوض الحضاري وقوةً ما بعدها قوة، وهي أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن 90% من الوظائف المستقبلية ستحتاج إلى المهارات التقنية.

وأشار أزي، إلى أن الأمية الرقمية تعني عدم الإلمام بـ«المهارات التقنية» أي القدرة على الوصول للمعلومات ودمجها وتحليلها وإنشائها من خلال الأجهزة الرقمية والتقنيات ذات الصلة، منوهاً بأن الأمية بالمفهوم العام أصبحت اليوم ذات طابع صحي وتكنولوجي وقانوني، ولذلك يجب إدراك أهمية اللجوء إلى التقنيات الأكثر تقدماً للقضاء عليها.

وعرضت الدكتورة إقبال السمالوطي، خلال الجلسة، مشروع منهج «المرأة والحياة الرقمية» الذي نفذ بمشاركة وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاتصالات المصريتين، ومنظمة يونسكو، وشركة مايكروسوفت، ويختص بتمكين المرأة من خلال استخدام التكنولوجيا.

وسلطت شادية عبدالله الجابري، مديرة مركز روافد للتطوير والتعلُّم في دبي، الضوء على برنامجين أطلقتهما هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع المركز؛ الأول يطلق عليه «تمكين»، والثاني «صندوق ثريا».