التعليم جوهر التربية الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

الحصول على التعليم الجيد، يعتبر حقاً من حقوق الإنسان الأساسية بهدف تحسين حياة الأفراد في كل زمان ومكان، ويعد ربط مفهوم التعليم الجيد بمفاهيم أخرى مثل الاستدامة والإنصاف والسلام والازدهار، مهمة أساسية وضرورية تفرد لها الأجندة 2030 مساحة خاصة تحت ما يسمى بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها سبعة عشر هدفاً.

تطوير الأنظمة

وفى السياق، يقول الدكتور حجازي إدريس، أخصائي البرنامج الإقليمي للتربية الأساسية وتعليم الكبار في مكتب اليونسكو الإقليمي للتعليم بالدول العربية، الذي يقع مقره في بيروت، إن مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية والتعليم في الدول العربية، يحمل على عاتقه هم تحقيق هذا الهدف في إطار التركيز على مفهوم التربية الإنسانية بوصفها منطلقاً وركيزة من ركائز التعليم الجيد، وتنفيذاً لهذه المهمة يقوم مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت بتوفير الدعم لبلدان المنطقة العربية البالغ عددها 21 بلداً في مجال التربية والتعليم، ويعد أيضاً المركز الأساسي للخبرات في مجال التربية على مستوى العالم العربي بأسره، أما مجالات تدخلاته فتتمثل بإعادة بناء أنظمة التربية وتطويرها، التنمية وحماية التراث الوطني وتطوير العلوم الاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الاجتماعية، وتشكل الجهود التي يبذلها مكتب اليونسكو في بيروت بمجال التعليم جزءاً مهماً من استراتيجيات اليونسكو العامة التي تهدف إلى تحسين التربية على النطاق الإقليمي والعالمي.

ويؤكد الدكتور حجازى أن الأزمة السياسية الموجودة في المنطقة العربية، والصراعات التي تشهدها أربع أو خمس دول عربية، تسببت بانقطاع جيل بأكمله عن التعليم، مشيراً إلى أن ملايين الطلاب باتوا خارج العملية التعليمية الآن بسبب هذه الصراعات، مع الإشارة أنه كنا قد وصلنا إلى خطوات متقدمة في التعليم قبل نشوء الأزمة، إلا أنه للأسف بتنا مع هذه الأزمات نجهد للوصول إلى المدرسة بأمان وسلام، فباتت إمكانية الوصول إلى المدرسة والدخول إلى المدرسة هي الأولوية، وبات الحديث عن جودة التعليم أمراً صعباً تشوبه بعض العوائق نتيجة هذه الصراعات، وظهر في الأفق مصطلح جديد لا بد من معالجته وهو ما يسمى «الجيل الضائع» لا سيما في الدول التي تعاني بشكل مباشر من الأزمة، فضلاً عن الدول التي تأثرت بمفاعيل هذه الأزمة.

كل هذه الأمور تؤثر سلباً على إمكانية تحقيق مضمون وغايات ومقاصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بجودة التعليم المنصف والشامل للجميع.