150 طالباً يتنافسون في «سمارت برين» برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

كشفت سمية حارب السويدي مدير عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، عن استضافة الأكاديمية للمرة الأولى المسابقة المحلية الثالثة «تحدي سمارت برين 2020» 29 فبراير الجاري، بهدف خلق جيل مبدع قادر على امتلاك مهارات الرياضيات والحساب للفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عاماً، للتنافس في 10 مستويات مختلفة.

وأشارت إلى أن فكرة إعداد مسابقة محلية لبرنامج سمارت برين للحساب الذهني على مستوى الإمارات تستهدف جميع المشاركين في البرنامج وانطلاقه من إمارة رأس الخيمة، حيث يضم 12 مركز تدريب منفذاً للبرنامج، و7 إمارات مختلفة، و150 طالباً وطالبة شرط التفوق من مختلف الجنسيات، للتنافس في 10 مستويات مختلفة من عمر 4 أعوام إلى 15 عاماً، بهدف إعدادهم للمشاركة العالمية في مملكة تايلاند خلال شهر يوليو 2020.