منتدى التعليم العالمي الـ 13 والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2020 ينطلق غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينطلق غداً الثلاثاء 25 فبراير منتدى التعليم العالمي الثالث عشر والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2020 بمركز دبي التجاري العالمي، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم. ويشارك فيه نخبة من خبراء التعليم والمسؤولين والتربويين ورواد وخبراء التعليم من داخل وخارج الدولة تحت شعار "بالشغف والفضول تبنى العقول".

ويمثل المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 600 عارض من 80 دولة، المنصة المثالية لالتقاء المسؤولين والتربويين والعاملين والمهتمين بقطاع التعليم، والاطلاع على أحدث المنتجات والحلول العصرية المواكبة لاحتياجات الفصول الدراسية في مراحلها المختلفة، والتطورات التي تشهدها طرق التدريس، وكذلك تبادل الآراء والخبرات وأفضل الممارسات مع خبراء التعليم من أنحاء العالم.

ويعكس المعرض والمنتدى حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف التجارب التعليمية الرائدة في دول العالم، فضلا عن جهودها الحثيثة لمواكبة آخر التطورات التقنية والتكنولوجية في مجال التعليم بغية المضي قدما في تطوير منظومة التعليم في الدولة بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة للانتقال لعصر الاقتصاد القائم على المعرفة.

وبالتزامن مع المعرض، يوفر منتدى التعليم العالمي الثالث عشر للعاملين في الحقل التعليمي من كافة المستويات محتوى مُلهم ومُبتكر، مستخلصاً خبرات أكثر من 100 متحدث في أكثر من 300 عرض تقديمي حول التنمية المهنية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز دراية المعلمين والعاملين في قطاع التعليم عبر مناقشات حيوية ومحتوى متطور، تستضيفها ورش العمل الديناميكية، بما يتيح أمام الحضور فرصة لقاء ومناقشة قادة عملية التعليم والتعلم والممارسين المحترفين في المنطقة من كافة أنحاء العالم، الذين يديرون ويشاركون في مجموعة ملهمة من الحوارات.

وقالت الدكتورة رابعة السميطي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع تحسين الأداء: "يواصل قطاع التعليم في دولة الإمارات تطوره مستلهماً أحدث ما وفرته العلوم الحديثة من إمكانيات وقدرات يمكن تطويعها لخدمة العملية التعليمية، وتزويد الطلبة والمعلمين بكافة الأدوات والوسائل العصرية الكفيلة بتعظيم الاستفادة في مراحل التعليم المختلفة، وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم مواكباً لجهودها ومبادراتها الرامية إلى توفير تعليم ابتكاري حديث."

ويضم جناح وزارة التربية والتعليم في دورة العام الجاري من المعرض العالمي لحلول مستلزمات التعليم أربع منصات مخصصة لمبادرات التعليم الوطنية التي تتبناها الوزارة، منها منصة برنامج التعلم الذكي، وتطبيق مبادرة "علّم لأجل الإمارات" الذكي على الهواتف المحمولة.

وفيما تستعرض المنصة الثانية تراخيص المهن التعليمية، تختص المنصة الثالثة بالتدريب والتنمية المهنية، وتستعرض لذلك جوانب مبادرة "علّم لأجل الإمارات" إلى جانب منحة معلّم المستقبل. أما المنصة الرابعة ضمن جناح وزارة التربية والتعليم في المعرض العالمي لحلول مستلزمات التعليم، فتركز على تنمية الطفولة المبكرة، وتستعرض لهذا الغرض جهودها ومبادراتها في ميادين تقنيات التصميم، وكتيبات المناهج التعليمية لمرحلة الروضة، والمراكز المجتمعية، والجلسات النقاشية حول الطفولة المبكرة.

وتنظم وزارة التربية والتعليم في جناحها بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم على مدى ثلاثة أيام 19 ورشة عمل متنوعة، تستهدف طرح مقاربات حديثة وعصرية لكافة عناصر العملية التعليمية أمام التربويين والمسؤولين عن قطاع التعليم من المشاركين وزوار الحدث.

وتضم قائمة ورش العمل ورشة بعنوان "التطورات الثورية التي تحملها تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز على العملية التعليمية"، والتي يقودها البروفيسور إيموري كريج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديحيتال بوديز، وورشة "استعدادات المدارس لـ إكسبو 2020"، وتقودها نورا البلوشي، مديرة برنامج إكسبو المدرسي، وورشة "التفكير الموجه في التعليم"، وتقودها شارلوت هيج أندرسون من "ذي إندكس بروجكت".

كما تعقد ورشة عن "التعلم الشخصي"، وتقودها الدكتورة آن راينور، مديرة برامج التعليم بجامعة برمنجهام بدبي، وورشة "الآثار الفعالة لاستخدام التطبيقات المصممة من قبل الخريجين الجدد على العملية التعليمية"، وتقودها الدكتورة سلوى المجالي، البروفيسور المساعد بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وورشة عمل "كيف تؤسس إنساناً مواكباً لمتطلبات الحياة في 2050"، ويقودها ديفيد هودجسون، الخبير الممارس، والمدرب في الوطني للتعلّم.