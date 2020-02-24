«التربية» تطلق حملة توعية وقائية عن«كورونا»

المصدر: عجمان - وام

أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بمعهد تدريب المعلمين في عجمان، حملة توعية وقائية بمرض كورونا الجديد، وأسباب الإصابة وسبل الحماية والإرشادات التي تسهم في عدم انتشار المرض، وتجنّب العدوى في الميدان التربوي.

وقالت خولة الحوسني، مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الإسهام في التعزيز والتثقيف الصحي؛ لحماية الصحة العامة في المجتمع، وبالأخص في الميدان التربوي، وهي من الأولويات التي توليها وزارة التربية والتعليم جل اهتمامها، لأنها هي الأساس في حماية المجتمع من الأمراض والحفاظ على صحة أفراده وسلامتهم، تماشياً مع الاهتمام العالمي الموجّه لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد المنصب في إطار الوقاية ورفع الوعي لدى المجتمع بهذا المرض دون تهويل واقعه.

ويستهدف التدريب قيادات المدرسة الإماراتية من مديري المدارس وموظفي وزارة التربية والتعليم ورؤساء الوحدات الخدماتية ومعلمي العلوم الصحية والتربية البدنية ومعلمي مجال 2 وضباط الأمن والسلامة داخل المدارس بما يصل إلى أكثر من ألفي مستفيد، بهدف نقل تجاربهم وعمل ورش تثقيفية عن مرض فيروس كورونا في مجتمعهم ومدارسهم من زملائهم إضافة إلى الطلبة.