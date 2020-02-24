سعيد الطاير يطّلع على خطط جامعة محمد بن راشد للطب

المصدر: (دبي - البيان)

زار معالي سعيد محمد الطاير، المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مدينة دبي الطبية، حيث اجتمع معاليه مع الدكتور عامر أحمد شريف، مدير الجامعة، والبروفيسور علوي الشيخ علي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والعميد المؤسس لكلية الطب في الجامعة، وعدد من المسؤولين.

واطلع معالي سعيد محمد الطاير خلال جولته على مختلف إدارات وكليات الجامعة، ومنها كلية الطب، وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وكلية التمريض والقبالة. كما تخلل اللقاء استعراض لخطط عمل ومبادرات وبرامج الجامعة، والكوادر التعليمية. كما تم التطرق لإنجازات الجامعة في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي، وشراكات الجامعة مع القطاع الخاص.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تأتي هذه الزيارة انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لوثيقة 4 يناير 2020، حيث نستلهم مبادراتنا وخططنا من رؤية سموه التي رسخت مكانة دبي في مصاف أهم المدن العالمية المستوى وجعلتها نموذجاً رائداً يحتذى.

ونعمل جاهدين لجعل دبي وجهة رائدة للتعليم الأكاديمي والبحث العلمي، ومن خلال الاستثمار في التعليم، لبناء الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها وصقل خبراتها لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بكل مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية».