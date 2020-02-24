جامعة أبوظبي تستقبل أكثر من 700 طالب في مسابقة العلوم والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت جامعة أبوظبي، للسنة الثانية على التوالي، مسابقة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، الهادفة إلى تطوير مهارات وقدرات طلبة المدارس، وتشجيعهم على توسيع آفاقهم العلمية في هذه المجالات، وذلك بمشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة، من 32 مدرسة حكومية وخاصة في مدينة العين.

وعقدت المسابقة في الحرم الجامعي في مدينة العين، حيث تم تقسيم الطلاب إلى عدة مجموعات، تحت إشراف مرشدين متخصصين، للتنافس على إبراز مواهبهم، واختبار معلوماتهم في مجال العلوم والرياضيات، والتكنولوجيا والهندسة.

وقال الدكتور حمد العضابي مدير الحرم الجامعي في مدينة العين: «يأتي تنظيم جامعة أبوظبي للنسخة الثانية من مسابقة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، انعكاساً لرؤيتها الطموحة 2022، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تواصل جهودها في المضي قدماً بتطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير».

وأضاف: «تعد المسابقة منصة تعليمية متفردة للإبداع والابتكار، تجمع العقول الشابة، وتتيح لهم الفرصة لصقل مهاراتهم، وتشجيعهم على الالتحاق بمجالات مهنية في القطاعات الواعدة المستقبلية. وستواصل جامعة أبوظبي عملها في تمكين الشباب، لخلق جيل مبتكر، وقادة من المفكرين الذين يصنعون المستقبل، ويلبون تطلعات الإمارات، في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطور متسارع، وتحول نحو التكنولوجيا الرقمية».

ومن جانبه، قال جمعة الشامسي مسؤول تطوير جودة التعليم في وزارة التربية والتعليم: «سعداء بتنظيم جامعة أبوظبي لمسابقة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تسعى إلى إتاحة الفرصة أمام طلبة المدارس الثانوية، للاطلاع على التجربة الجامعية، فضلاً عن تنمية مهاراتهم الإبداعية في المجالات العلمية».

وكرمت اللجنة العلمية، التي يترأسها الدكتور عبد الكريم الزعبي، الأستاذ المساعد، المنسق في كلية الهندسة، الطلاب الفائزين بالمسابقة، حيث حصد المركز الأول كل من شما حارب الكويتي وسعيد شيبان المهيري وعلي سلطان النعيمي، من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة، فيما حصل على المركز الثاني، مصطفى خليفة كساب وبراء وائل تيلخ ورنا نزار، من أكاديمية الأندلس الخاصة، وحصل على المركز الثالث، محمود خالد وسيد باقر رضا ومحمد فخري، من مدرستنا الثانوية الإنجليزية. وتسلم الفائزون جوائز مالية وتقديرية، في حفل تكريم أقيم في حرم الجامعة في العين.

وإلى ذلك، أعلنت جامعة أبوظبي، عن إنجاز 80 % من مشروع بناء الحرم الجامعي الجديد في مدينة العين، بكلفة حوالي 300 مليون درهم، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري. ويستوعب المبنى الجديد 2500 طالب وطالبة، في مرحلته الأولى، و5000 طالب وطالبة بعد اكتمال المرحلة الثانية.

وتبلغ مساحة البناء 28 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، ويضم المبنى أكثر من 70 قاعة دراسية ومختبراً، تعتمد وسائل تعليمية حديثة، وتوفر مساحات مفتوحة، وتشجع على التعاون والتشارك بين الطلبة، إضافة إلى 137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية.