1789 طالباً يشاركون في بطولة «الذكاء الاصطناعي والروبوت»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة الـ6 من البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

وقام معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، بجولة تفقد خلالها المسابقات والاستعدادات النهائية للبطولة بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وكشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم «أن البطولة يشارك فيها 1789 طالباً وطالبة من مختلف الحلقات التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة بالدولة، ويتنافسون للفوز في 28 مسابقة وطنية وعالمية».

وأوضحت «أنه سيتم تتويج الفائزين في 26 فرعاً مختلفاً، كما سيتم تشكيل المنتخبات الوطنية وتنظيم معسكرات تدريبية مكثفة للفائزين لرفع كفاءتهم ليمثلوا دولة الإمارات في المسابقات العالمية».

ويشارك بالبطولة إلى جانب طلبة المدارس 4 جامعات وهي «جامعة خليفة وجامعة الشارقة وجامعة الإمارات والجامعة الكندية بدبي». كما تستضيف البطولة فرق الذكاء الاصطناعي التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة بغية عمل شراكات علمية متبادلة ترتقي بمهارات الطلبة وتصقل خبراتهم.

تجارب

واستضافت البطولة في يومها الأول الدكتورة إيمي ايجوتشي نائب رئيس وممثل روبوكوب جونيور ومسابقة روبوكوب، والدكتور كريم يسري خبير روبوكوب من المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. واستعرض الدكتور كريم يسري تجربة مصر في مسابقات الروبوتات الغواصة والمستويات المتقدمة التي تزخر بها المدارس المصرية في مجال الروبوت.

مبادرات

وتعد سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت إحدى مبادرات وزارة التربية والتعليم، التي أطلقتها في عام 2015 في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانة المعرفة التقنية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة كمحركات رئيسة للعملية التعليمية في دولة الإمارات، وهو ما من شأنه مواكبة التطورات العالمية في قطاع التعليم، وتنشئة أجيال مؤهلة للتفاعل والاستفادة من ثمار العلوم الحديثة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة لتحقيق مئوية الإمارات 2071، لكي تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في جذب أفضل العقول من حول العالم لدعم المواهب الإماراتية نحو الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وتؤهل البطولة الطلبة الفائزين لتمثيل الدولة في 10 مسابقات عالمية تعقد على مدار عام 2020.

وإلى ذلك قالت إيمي إيجوتشي نائب رئيس المؤسسة العالمية «روبوكوب جونيور» والممثل الرسمي للمسابقة: «إن الإمارات تمتلك تجربة واعدة واستراتيجية طموحة للذكاء الاصطناعي وتعمل بدأب لتعزيز الممارسات القائمة على الإبداع والابتكار بين الأجيال الناشئة».

ومن جانبه قال المهندس خلفان جمعة المراشدة مدير إدارة تطوير مهارات الطلبة في وزارة التربية والتعليم: «إن الوزارة تسعى من خلال هذا الحدث المهم إلى نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بين أبنائنا الطلبة وتعزيز مهاراتهم المتقدمة في مجالات البرمجة والتعامل مع الروبوتات».