45 جامعة تشارك في «عجمان للتعليم والتدريب»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في نسخته الـ8، خلال الفترة من الـ3 وحتى الـ5 من مارس المقبل، في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان وبمشاركة 45 جامعة وكلية محلية وخارجية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة عجمان وكلية المدينة الجامعية، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض هذا العام الـ10 آلاف زائر.

وجرى الإعلان عن فعاليات المعرض خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز الشباب عجمان صباح أمس.

وقال ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض: «إن غرفة تجارة عجمان تنظم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في دورته الـ8 وبمشاركة 45 جامعة وكلية محلية ودولية وعلى مدار 3 أيام».

وأكد على حرص واهتمام الغرفة على تنظيم المعرض سنوياً إيماناً منها بدعم صناعة التعليم في عجمان بشكل خاص والإمارات عامة، الأمر الذي يعزز الاستثمار في العنصر البشري والذي يعد المحرك الأساسي للازدهار والريادة في كافة المجالات، لاسيما وأن المعرض يعد منصة دولية تضم نخبة من الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب التي توفر قاعدة لكافة التخصصات والبرامج الأكاديمية المواكبة لمتطلبات سوق العمل ومتغيراته السريعة.

وأكد أن القطاع التعليمي في عجمان شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً على مستوى الجامعات الخاصة، موضحاً أن نسبة النمو في ناتج قطاع التعليم في الإمارة لعام 2018 مقارنة بعام 2017 وصلت لـ6.6%.

وذكر أن المعرض يمثل فرصة لاستعراض أحدث الأدوات والمستجدات والبرامج العلمية والعملية المطروحة، وتطورات التعلم عن بعد وأحدث الابتكارات التي يشهدها القطاع التعليمي داخل وخارج الدولة.

تطوير

ومن جانبه أوضح محمد المهيري، أن معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب يعد من أهم أدوات تطوير العملية التعليمية باعتباره منصة محلية ودولية تستعرض جملة من التخصصات والبرامج الأكاديمية وأحدثها وأكثرها ارتباطاً بالوظائف والمهن المستقبلية، كما أصبح حدثاً سنوياً يستعرض أحدث الوسائل والحلول التعليمية والمبتكرة بما يخدم القطاع التعليمي.

وأكد أن المعرض يمثل فرصة لزواره للاستفادة من عروض التسجيل التي توفرها المؤسسات المشاركة خلال أيام المعرض.

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أشارت فوزية غريب، الوكيل المساعد قطاع العمليات في وزارة التربية والتعليم إلى أن مشاركة وزارة التربية والتعليم في معرض عجمان للتعليم والتدريب في نسخته الـ8، تأتي بهدف إطلاع الطلبة والمهتمين من زوار المعرض على الفرص والمجالات الدراسية والمهنية المتاحة، ومنح الطلبة الإرشاد الأكاديمي، وإبراز نهضة التعليم في الدولة وتنمية وعي الطلبة وأولياء الأمور بالفرص التعليمية لأبنائهم.

وأضافت: يضم جناح وزارة التربية والتعليم في المعرض 6 أقسام تتخصص في عرض صورة كاملة عن المستقبل الدراسي والمهني للطلبة، وتقديم المشورة الأكاديمية، وهناك قسم خاص لإدارة معادلة الشهادة وقسم آخر لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية والبعثات الدراسية.