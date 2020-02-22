«حماية الدولي» يدعم طالبات في بحوثهن

المصدر: (دبي-البيان)

استقبل العقيد عبد الله الخياط، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عدداً من طالبات المدرسة الوطنية في الشارقة، وذلك في إطار دعم شرطة دبي للأبحاث العلمية المدرسية والجامعية، وأثرها التوعوي في بيان خطورة المواد المخدرة وأسباب وقوع الشباب في مصيدتها، وإبراز دور الأسرة والتربويين في حمايتهم.

وأكد العقيد الخياط أن الدور المحوري لمركز حماية الدولي هو دعم الشريحة الطلابية بمختلف الأعمار، وتقديم التوعية لهم في مختلف مناحي الحياة، إلى جانب إشراكهم في برامج مجتمعية وتعليمية ورياضية تساهم في بناء وعيهم وحسهم الأمني، وتشكل لهم جدار حماية من السلوكيات الدخيلة والمظاهر الهدامة، وعليه، فإن التعاون مع طلبة المدارس في بحوثهم العلمية التي تدخل في إطار عملنا، واجب وطني نحرص على تلبيته باستمرار.