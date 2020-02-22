عصف ذهني حول «الخطة الخمسية» للجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

استعداداً لخطتها الخمسية المقبلة 2020/‏2025 نظمت الجامعة القاسمية جلسة عصف ذهني بمشاركة عمداء الكليات أعضاء لجنة الخطة الاستراتيجية للجامعة، وذلك لإعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية 2020/‏2025.

وتأتي الجلسة في سياق إعداد التصور العام المبدئي للخطة، حيث نظم مركز ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية والاعتماد بالجامعة جلسة العصف الذهني ودعا لها بجانب العمداء مديري ومسؤولي الإدارات والوحدات بالجامعة.

وفي هذا السياق قدم مسؤول مركز ضمان الجودة عرضاً مختصراً عن الخطة الاستراتيجية للجامعة -2014 2019، كما أوضح منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية والخطوات المطلوب تنفيذها للانتهاء من الخطة مع شرح لبنود ومحاور الخطة.

وتناقش المشاركون في مجموعات مختلفة حول آليات تطبيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية ومحاورها المختلفة والمتعلقة بكل جوانب الجامعة، ودراسة الوضع الراهن باستخدام تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.