30 ابتكاراً طلابياً ضمن مسابقة «النهيانية تبتكر» بالعين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت المدرسة النهيانية للتعليم الأساسي حلقة أولى مسابقة «النهيانية تبتكر» في دورتها الثالثة، وتم استقبال 30 ابتكاراً طلابياً منافساً، كما أطلقت المدرسة نادي الابتكار الذي يُعنى بالبرامج والمبادرات والأنشطة التي تعزز الإبداع، وتحفز الطلبة على الابتكار، وحل المشكلات، والتفكير، وتنمية مهارات التواصل.

وقالت آمنة السعدي مديرة المدرسة لـ «البيان»: «تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، أطلقنا مسابقة «النهيانية تبتكر» في دورتها الثالثة، ومن خلالها نشجع الطلاب على تصميم ابتكارات مختلفة بالتعاون مع أولياء أمورهم وإشرافهم، على أن يكون المشروع ذا فكرة أصيلة وفائدة للمجتمع، وسيتم تقييم المشروع من قبل لجنة متخصصة، كما سيتم تكريم الفائزين بأفضل ابتكار، إضافة إلى تكريم المشاركين في المسابقة».

كما أوضحت إيمان النيادي مساعدة المديرة ومنسقة الابتكار في المدرسة أن الإمارات، سباقة في السعي إلى التميز، فقد تبنت ثقافة الابتكار واعتمدتها في جميع مفاصل الحياة.

ولفتت إلى أن مسابقة «النهيانية تبتكر» تستند إلى معايير تحكيمية تركز على الإبداع والتميز في عرض الفكرة، وربط الفكرة بموضوعات تتعلق بإكسبو 2020 كالتنقل والفرص والاستدامة، وقدرة الطالب على توضيح الهدف الأساسي من الابتكار.