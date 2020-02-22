تطوير المهارة التدريسية في كليات الصيدلة بجامعة العين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنظم جامعة العين غداً ورشة عمل إقليمية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في كليات الصيدلة، بالتعاون مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني الأمريكي وجمعية كليات الصيدلة الأمريكية.

تستمر أعمال الورشة لمدة يومين في مقري الجامعة بأبوظبي والعين تحت عنوان «أفضل الممارسات لتخطيط وتقييم تعليم المهن الطبية المتعددة المجالات».

وتستضيف الجامعة في ورشة العمل - التي تنظمها للمرة الخامسة على التوالي - الدكتورة سارة شريدر أستاذ مشارك سريري في كلية الصيدلة بجامعة كنساس، والدكتور جوزيف زوريك أستاذ مشارك في كلية التمريض بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو في الولايات المتحدة الأمريكية، كمتحدثين رئيسيين في الورشة.

وتتناول المناقشات أفضل الممارسات لتخطيط وتقييم تعليم المهن الطبية المتعددة المجالات، بهدف إدراك أهمية تعليم المهن الطبية.