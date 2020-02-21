1789 طالباً وطالبةً يتنافسون في سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق الأحد ولمدة ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات الدورة السادسة من البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، ويتنافس فيها 1789 طالباً وطالبةً من مختلف الحلقات التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة بالدولة للفوز في 28 مسابقة وطنية وعالمية.

تتكون سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من 28 فئة: بطولة (VEX) للروبوت، وبطولة ROV للغواصات، وبطولة FIRST للروبوت، وبطولة FIRST للروبوت، وبطولة Robocup Jr للروبوت، وبطولة HGP للسيارات، وبطولة FWT للطائرات، وبطولة الابتكار الإبداعي، وبطولة المبرمج الصغير.

وقالت الدكتورة آمنة الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في الوزارة: «يسعدنا أن نشهد انطلاق دورة ناجحة جديدة».

من جانبه، قال م. خلفان المراشدة، مدير إدارة تطوير مهارات الطلبة بالوزارة: «نحرص على رفد مناهجهنا بأحدث التطورات العلمية».