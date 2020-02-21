تقييم دراسة العلوم والرياضيات بالإنجليزية

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تقييم تجربة طلبة المرحلة الثانوية، وتحديداً لصفي الـ9 والـ10 دراستهم لمواد العلوم والرياضيات في المسار المتقدم باللغة الإنجليزية، التي أقرتها الوزارة اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2019-2020، وذلك بعد تجريبها في مادة الرياضيات باللغة الانجليزية العام الماضي للصف العاشر، ما أسهم في جذب الطلبة المواطنين الذين يدرسون في المدارس الخاصة إلى الالتحاق بالمدارس الحكومية.

وعممت الوزارة على المدارس 3 استبانات لتقييم اتجاهات الطلبة نحو تدريس مواد العلوم والرياضيات في المسار المتقدم باللغة الإنجليزية، وحصلت «البيان» على نسخة من الرسالة التي تم توجيهها للمدارس.