93 طالباً يتأهلون إلى المرحلة 3 من جائزة الإمارات للعلماء الشباب

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن 93 طالباً وطالبة، بينهم عدد من الطلبة أصحاب الهمم تأهلوا إلى المرحلة الثالثة من «جائزة الإمارات للعلماء الشباب» في دورتها الحادية عشرة، وتختص المرحلة بتنفيذ المشاريع، فيما تعلن أسماء الفائزين في 15 مارس المقبل.

وتنظم الجائزة بالتعاون بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين ووزارة التربية والتعليم، حيث شهدت المسابقة تأهل 500 طالب وطالبة من بين 4000 تقدموا للاختبارات النظرية في المرحلة الأولى والتي انعقدت بتاريخ 10 و11 فبراير الجاري ضمن مسابقة الإمارات للعلماء الشباب بدورتها 11 لينتقلوا بذلك إلى المرحلة الثانية، بعد أن اجتازوا الاختبار النظري بكفاءة عالية، في مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات نفذت تحت إشراف نخبة من اختصاصي المختبرات العلمية وخبراء المناهج العلمية في وزارة التربية والتعليم.

معرفة

وأفاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بأن الجمعية تسعى من خلال هذه المسابقة إلى الإسهام في بناء جيل شغوف بالعلم، متسلح بالمعرفة، ويحرص على الوصول إلى المراكز المتقدمة، والمساهمة في تمكينهم للحصول على الفرص الكافية في المناصب القيادية والوزارية.

وذكر أن «جائزة الإمارات للعلماء الشباب» تعد من أهم إنجازات جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وتهدف إلى دعم وتشجيع الطلبة المتفوقين، إلى جانب اكتشاف الموهوبين والمبتكرين وتنمية روح الإبداع لديهم على مستوى الدولة، وتنحصر اختصاصاتها في المجالات العلمية، وتصادف هذه الدورة مرور 11 سنوات على انطلاقتها في العام 2009م، وكانت قد انبثقت من خلال المشروع الوطني لقياس القدرات الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، وأفرز أعداداً كبيرة من الطلبة المواطنين يتمتعون بقدرات ذهنية عالية ومواهب لم يتم اكتشافها إلا من خلال هذه مبادرة الجمعية، وتكفل برعايتها، رجل الأعمال الدكتور محمد بن حيدر.