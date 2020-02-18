مشاركات مميزة في منصات الابتكار بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهد شهر الإمارات للابتكار 2020 في الفجيرة، في يومه الثالث، تفاعلاً من مختلف فئات المجتمع، ومشاركة مميزة لـ 32 جهة حكومية ومحلية، ومؤسسة تعليمية وقطاع خاص، ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، حيث تضمن مبادرات مبتكرة ومتنوعة، في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة بالفجيرة، وسط 6 منصات.

تجربة جديدة

واستعرضت مختلف الدوائر والجهات، تجاربها الجديدة على منصات الابتكار، حيث شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بسلسلة من الأنشطة والفعاليات، تضمنت ابتكارات تخدم بيئة الإمارة، وفعاليات تتمثل في 4 زوايا تفاعلية، مثل زاوية ابتكر مسار كوكبك الخاص، مع رائد الفضاء الصغير، وتعتبر الزاوية ركناً تفاعلياً ومسلّياً، يتيح للطلبة فرصة التفكير بطريقة إبداعية ومبتكرة في تصميم المسار، وعرض جهاز رصد الغبار المبتكر، باعتمادها على سواعد وعقول موظفيها من أبناء الإمارات، حيث تم تطوير الجهاز القديم المعتمد بالعمل على إضافة خصائص عديدة، تمكن الجهاز الجديد من رصد سرعة الرياح، والتعرف إلى الرطوبة والضغط الجوي وقياس الغازات.

ابتكارات

بينما أبهرت مختلف المشاركات الطلابية، زائريها، من خلال الابتكارات العلمية والمشروعات التي تعكس قدرات عالية في جيل المستقبل، حيث قدم الطالبان وليد عثمان النقبي وحسين أحمد مراد، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، بديلاً طبيعياً لمادة الفايبر جلاس، مصنوعة من ليف النخيل، وبجودة عالية.

وتحدثت الطالبة مريم النقبي من كلية التقنية العليا، عن مقياس المطر الرقمي، يقيس كميات مياه المطر بطريقة رقمية وسريعة، وأضفنا له مقياس درجة حرارة الجو الخارجي، كما تحدثت الطالبتان ريان الأميري ولطيفة الزعابي، من كليات التقنية، أيضاً، عن ابتكار تحويل الزيوت المستعملة إلى وقود حيوي من الديزل بطريقة مبتكرة. وشاركت قوات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، بطائرة دون طيار لفض الشغب.