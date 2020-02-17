حاكم عجمان يدشن المبنى الجديد لكلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لـ "أبوظبي التقني"

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن التعليم التقني المتقدم والمتخصص أولوية وأساس في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الرشيدة من أجل صناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات كافة الهندسية والتكنولوجية والطبية وغيرها من قطاعات الإنتاج والعمل والإبداع اللازمة لتواصل الدولة مسيرتها نحو المزيد من التقدم والتنوع في النهضة الصناعية والحضارية التي تشهدها الدولة في حاضرها ومستقبلها القريب والبعيد.

جاء ذلك عقب تدشين صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي اليوم المبنى الجديد لفرع كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مدينة عجمان حيث قام سموه بوضع اللبنة الإلكترونية في اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح الفرع رسمياً في عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن كلية فاطمة للعلوم الصحية رسخت مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي العالمي المتخصص في القطاع الطبي نتيجة جهود القيادة الرشيدة وكونها تحمل اسم رمز وطني كبير يتمثل في سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" التي تقدم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي الدائم بما يمكن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني من مواصلة استراتيجيته نحو جعل الكلية صرحاً جديداً لصناعة الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات الطبية .

وأعرب سموه عن سعادته بنجاح "أبوظبي التقني" في التوسع الذي تشهده الكلية ومخرجاتها ذات المعايير العالمية في عديد من التخصصات الطبية التي تحتاجها الدولة .. مؤكداً أن مبنى الكلية في عجمان سيشهد المزيد من الإقبال على دراسة التخصصات الطبية من المواطنين في إمارات الدولة كافة.

وكان حفل تدشين المبنى قد بدأ بوصول سموه وولي عهده لمقر المبنى الجديد حيث كان في مقدمة مستقبليه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية وسعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ "أبوظبي التقني" والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وعدد من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات والمسؤولين.

وقام صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه الحضور بجولة داخل المبنى الجديد لفرع كلية فاطمة في مدينة عجمان حيث التقى سموه الطالبات في القاعات الدراسية المجهزة بأحدث الإمكانيات خلال تدربهم في المختبرات العلمية والتطبيقية المتنوعة والمرافق العلمية والأكاديمية حيث أعرب سموه عن سعادته بالمستوى الراقي لطالبات الكلية ومدى تمتعهن بقدرات عملية وعملية تبشر بمستقبل وطني مشرق في مختلف التخصصات الطبية.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إن إنشاء مجمعات التعليم التقني والمهني ومنها كليات فاطمة للعلوم الصحية في ربوع الدولة كافة هو مؤشر حقيقي لنجاحات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة .. معرباً عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تدشين فرع كلية فاطمة في عجمان للقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .

وأكد سموه ثقته في أن كل مواطن يدرك تماماً أنه المحور الرئيسي لاهتمام هذه القيادة الرشيدة التي تبذل كل الجهود من أجل حاضر ومستقبل الوطن والمواطن.

من جهته أعرب معالي حسين الحمادي عن شكره الجزيل للقيادة الرشيدة وتفضل صاحب السمو حاكم عجمان بتدشين الفرع الجديد لكلية فاطمة للعلوم الصحية في عجمان بما يؤكد على أن مستقبل التعليم في الإمارات مضمون وسيشهد الكثير من القفزات التي تتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة وتؤكد ريادة دولة الإمارات في جميع قطاعات التعليم العام والتقني والمهني.

من ناحيته قال سعادة مبارك سعيد الشامسي إن فرع الكلية الجديد يأتي ضمن استراتيجية "أبوظبي التقني" التي ترتكز على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لصناعة الكوادر الوطنية القادرة على بناء الاقتصاد المعرفي المستدام بما يضمن تلبية متطلبات الخمسين عاماً القادمة في الدولة ..

لافتا إلى أن الكلية بها حاليا ستة تخصصات طبية وهي بكالوريوس العلوم في التمريض والبكالوريوس والدبلوم العالي في الصيدلة والعلاج الطبيعي والأشعة والإسعاف الطبي والطوارئ ومؤخرا البكالوريوس في علم النفس لأول مرة حيث تعمل الكلية على استقطاب المزيد من المواطنين في مختلف التخصصات المطلوبة في المؤسسات الصحية بالدولة بما يحقق الهدف الاستراتيجي الهام المتمثل في توطين القطاع الصحي بالدولة.

من جهته قال الدكتور أحمد عبد المنان العور إن فرع عجمان هو الرابع لكلية فاطمة للعلوم الصحية على مستوى الدولة بعد أفرع أبوظبي والعين والظفرة وتبلغ طاقته الاستيعابية ألف طالبة ويطرح حاليا درجتي البكالوريوس والدبلوم العالي في التمريض بمشاركة 308 طالبات مواطنات ..

فيما سيتم تدشين تخصصات طبية أخرى في عجمان لتشمل برامج البكالوريوس في عدد من التخصصات الأكاديمية الأخرى في المستقبل القريب .

وأشار إلى أن فرع عجمان الجديد يحتوي على 16 قاعة تعليمية و8 مختبرات علمية وسريرية عالمية لجودة وصالة رياضية ومسرح متكامل المرافق وقاعة أنشطة طلابية مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية والعلمية وكذلك مكتبة مجهزة بمختلف المصادر والمراجع المطبوعة والإلكترونية وغيرها من المرافق التي تتوافق مع متطلبات الخطة التعليمية في الكلية وأهدافها الشاملة.