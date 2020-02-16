طلبة بجامعة الشارقة يثرون كلية الهندسة بأفكار مبتكرة

المصدر: الشارقة - البيان

شارك عدد كبير من طلبة كلية الهندسة بجامعة الشارقة، بعرض مشروعاتهم وأفكارهم الابتكارية في مجال العلوم الهندسية، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة. حيث فاز المشروع المقدم من الطالبات رقية عبد الله، علا الصعيدي، وعائشة السويدي، من قسم هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، بالمركز الثالث في المسابقة حيث تناول مشروعهن فكرة إنتاج الوقود الحيوي باستخدام الطاقة الحرارية الشمسية من أجزاء النباتات غير المستخدمة والمتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليحل محل الوقود الأحفوري (النفط أو الغاز الطبيعي).

كما قدمت الطالبات منى حسن ونجاة حسني، فكرة مشروع متعلق بتصميم إشارة مرورية على أساس الأولوية، تعطي الأولوية في العبور لمركبات الطوارئ (الإسعاف والمطافئ)، حيث يتم تغيير الإشارة إلى اللون الأخضر فور وصول سيارة الطوارئ إليها لتسهل لها الوصول إلى الموقع في الوقت المناسب.

كما استعرض الطلاب حامد العوضي، وحسن درويش، ومصطفى، فكرتهم الخاصة بمكافحة الحرائق عن طريق التحكم عن بُعد، وتستخدم بها سيارة صغيرة، محملة بمدفع يستخدم إطلاق قذيفة مخصصة لإطفاء الحريق وتستخدم في الأماكن التي لا يمكن لرجال الإطفاء الوصول إليها، ويتم التحكم بها عن بعد لتجنب تعريض حياة الشخص للخطر.

كما قدمت الطالبات هند رحمة، بدور وليد، وسارة دياب فكرة ابتكارية عن تصميم بنكرياس صناعي لمرضى السكري، وتقوم فكرة المشروع على تصميم بنكرياس صناعي لمريض السكري عن طريق شريحة توضع في جسم الإنسان لقياس نسبة السكر بالدم، بحيث تصدر الوحدة المعالجة الأوامر وتعطي المعلومات المفصلة للمضخة لتضخ نسبة الأنسولين المناسبة للمريض.