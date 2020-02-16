جمعة بن مكتوم يشهد تخريج الفوج الأول لطلبة «الفلاح»

المصدر: دبي ـ البيان

بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء جامعة الفلاح أقامت الجامعة في مسرح دبي أوبرا حفل تخريج الفوج الأول من طلاب الجامعة للعام 2020 والذي حمل اسم دفعة عام الاستعداد للخمسين، حيث اشتملت على 371 خريجاً من برامج البكالوريوس والماجستير.

حضر الحفل كل من وكلاء الوزارات وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس العمداء، ورؤساء الوحدات والأقسام، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى أهالي الخريجين وضيوفهم الكرام.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وفيديو قصير يحكي انطلاق الجامعة منذ خمس سنوات وإنجازاتها في هذه الفترة، ثم كلمة الخريجين التي ألقتها الطالبة مهرة الهاشمي بالنيابة عن الخريجين والحاصلة على درجة البكالوريوس من كلية الاتصال الجماهيري، حيث توجهت بالتهنئة لزملائها وزميلاتها الخريجين والخريجات، متمنية لهم النجاح في مشوارهم القادم.

وقال الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم إن التعليم في دولة الإمارات يحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وتسعى المؤسسات التعليمية إلى استقطاب الخبرات العالمية، وتأهيل الكوادر المواطنة وتوفير المباني والتقنيات التعليمية الحديثة التي تتوافق مع المعايير الدولية لخلق بيئة دراسية ملائمة لأبنائنا الطلبة.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي إن الفوج الأول يحمل اسم دفعة عام الاستعداد للخمسين، حيث نستشرف فيه المستقبل ونرسخ فيه ثقافة التميز لمتابعة مسيرة الدولة من خلال تصميم الخمسين عاماً القادمة للأجيال الجديدة.

وبدأت مراسم التخريج بدعوة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وقد رافقه كل من المدير المفوض للجامعة ورئيس الجامعة بتسليم الشهادات للخريجين من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية والتي تنوعت ما بين إدارة الأعمال، والقانون، والاتصال الجماهيري.