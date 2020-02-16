«كهرباء دبي» تعيد تأثيث المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروعاً مبتكراً لإعادة تأثيث المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية في دبي وتوفير احتياجات المدرسة والطلبة والمعلمين علاوة على التحقق من إجراءات الصحة والسلامة في كل أرجاء المدرسة. جاء ذلك بحضور جمعة الماجد مؤسس المدارس الأهلية الخيرية ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والدكتور عارف الشيخ رئيس مجلس الأمناء للمدارس الأهلية الخيرية.

وشارك 37 متطوعاً من موظفي الهيئة على مدار 296 ساعة تطوعية في المشروع لتأثيث الفصول الدراسية في المدرسة، التي تضم 1700 طالب وطالبة من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم، إضافة إلى تأثيث قاعات المعلمين وقاعات الرسم والموسيقى والحاسوب. وقال جمعة الماجد: «زرعنا قبل أكثر من ثلاثة عقود البذرة الأولى للخير عندما أسسنا المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية في دبي، وهدفنا تعليم أولاد العرب والمسلمين وتزويدهم بما ينفع».

وأضاف سعيد الطاير: «نحرص في كهرباء دبي على دعم المبادرات المجتمعية الرائدة لا سيما في مجال تمكين أصحاب الهمم».