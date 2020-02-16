جامعة الشارقة تعقد ملتقى علمياً حوارياً

المصدر: (الشارقة - وام)

نظّم قسم الشؤون المجتمعية للبحث العلمي ملتقى علمياً حوارياً تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين الجامعات والصناعة في مجالات البحوث الطبية الحيوية» ضمن سلسلة من اللقاءات والجلسات العلمية التي يعقدها مكتب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا.

حضر الملتقى الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، وعميد كلية الطب، ورؤساء المعاهد البحثية، وعدد من عمداء الكليات، وكثير من الضيوف والعاملين. وأكد النعيمي أهمية تعاون الجانب الأكاديمي مع قطاع الصناعة في مجال البحوث الطبية والدوائية والرعاية الصحية.