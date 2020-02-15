طلبة «إعلام الغرير» يتعرفون إلى البث المباشر للأخبار

المصدر: دبي - البيان

نظم قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الغرير زيارة لقناة «الآن» الفضائية الأسبوع الماضي، للتعرف إلى البث المباشر لنشرة أخبار الآن وكيفية إنتاج وبث النشرات الإخبارية. وتخلل الزيارة عدد من اللقاءات مع المسؤولين بالقناة، حيث عرضت هدون الصفدي، رئيسة قسم المحتوى والاتصال المؤسسي ومديرة البرامج بالقناة، آلية عمل القناة وأنواع البرامج والمحتوى الذي تقدمه.

وقد اطلع الطلبة على أنواع الاستديوهات بالقناة، وذلك بإشراف الدكتورة مروة سعيد، رئيسة القسم، والتي أكدت أن هذه الزيارة تأتي في إطار فتح آفاق جديدة لتدريب طلبة إعلام الغرير.