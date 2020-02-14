كلية العلوم في جامعة الشارقة تستعرض مشاريع مبتكرة

المصدر: الشارقة-وام

استعرض أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة في كلية العلوم من جامعة الشارقة مشاريعهم الابتكارية ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة وذلك بهيئة الشارقة للكتاب.

وقدم الدكتور محمد عظيم والدكتور محمد أزهر سليم طريقة جديدة لتحسين تقنية تكوين وتصنيع الإسمنت المستخدم في البناء بإضافة أنابيب الكربون الجزيئية التي تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى مركب، وبالتالي تقوية الإسمنت وزيادة صلابته وإطالة عمره بنسبة 24%، ويخدم هذا المشروع البلديات وهيئات الطرق وشركات الإنشاءات.

ابتكار

بالإضافة إلى ذلك ابتكر الدكتور مصطفى زهري من قسم الرياضيات في كلية العلوم معادلات ودوال رياضية جديدة، قائمة على بحوث مطولة ومعتمدة ومجربة، تعطي أعداداً لا نهائية من نماذج الزخارف الإسلامية، فيستفيد من التصميم طلبة كلية الهندسة ومصممو الملابس والسجاد والحقائب وغيرهم الكثير من فئات المجتمع.

كما تنوعت مشاركات الطلبة لتشمل مجالات التقنيات الحيوية والفيزياء التطبيقية والرياضيات وعلوم الحاسوب، والتي أبرزت أثرها الإيجابي من خلال تصميم تطبيقات الهواتف الذكية واستحداث التقنيات المتطورة لخدمة المجتمع لعدة فئات وفي مختلف المجالات.

وقد طورت الطالبة أسماء محمد من كلية العلوم قسم التقنيات الحيوية وبإشراف الدكتور حسان الحاج، البروتوكول المعمول به في البلديات للكشف عن الأغذية الأكثر تعقيداً في التصنيع والتي يتناولها معظم الأطفال مثل الحلويات التي تحتوي على صبغات وألوان صناعية، وذلك باستخدام التقنيات الجزيئية للكشف الدقيق عن آثار المواد الضارة في الأطعمة من خلال فحص المادة الوراثية، لتحقيق سلامة المنتج الغذائي في السوق المحلي، وبالتالي تستفيد مختبرات فحص الأغذية والبلديات من البروتوكول الجديد.

كما تم استعراض مشروع «الغرفة المضيئة» للطالبتين ميرة الشيبة وأسماء آل علي بإشراف الدكتور نافيد أحمد، وهو تطبيق تعليمي ترفيهي يساعد المكفوفين والطلبة الذين يواجهون صعوبة في تعلم وحفظ الجدول الدوري في مادة الكيمياء بطريقة مسلية وترفيهية، بالإضافة إلى احتواء التطبيق على ألعاب ترفيهية تقوي الذاكرة للطلبة من الفئات العمرية المختلفة.