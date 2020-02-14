المجلس الاستشاري لـ« الاتصال» بجامعة الشارقة يبحث الارتقاء بالبرامج ومستوى الخريجين

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس المجلس الاستشاري لكلية الاتصال في جامعة الشارقة، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الإعلامي والأكاديمي للوصول إلى ما يخدم العملية التعليمية للطلبة ويسهم في إعدادهم الإعداد السليم لقيادة إعلام المستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤسه المجلس الاستشاري الثاني لكلية الاتصال بجامعة الشارقة، بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وأعضاء المجلس.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أهمية مواكبة البرامج الأكاديمية لطلبة الاتصال مع البرامج التدريبية بما يدعم قدرات الطلبة ويؤهلهم لسوق العمل، داعياً إلى تعزيز الشراكات بين مختلف الجهات المعنية لما يحقق الأهداف المنشودة.

حلول

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام أهمية إيجاد الحلول لاستقطاب الطلبة إلى برنامج الصحافة ووضع حوافز تشجيعية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصحافة هي أساس الاتصال والعلاقات العامة وكل الأنشطة المرتبطة بالإعلام والاتصال.

ونوه إلى ضرورة الاهتمام بالمساقات التدريسية لتجمع كل متطلبات العمل الإعلامي وتطوير المساقات وفقاً لمتطلبات سوق العمل وضرورات المستقبل.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «نؤكد دعمنا والتزامنا بدراسة وتنفيذ كل مقترحات المجلس، ونتمنى الخروج من هذا الاجتماع بأطروحات تدعم العملية التطويرية لكلية الاتصال، وتسهم في صقل مهارات الطلبة».

إشادة

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي عن سعادته بأن هذه الشخصيات الوطنية المرموقة تمثل الهيئة الاستشارية لكلية الاتصال بالجامعة، والتي أصبحت حالياً بفضل المتابعة المستمرة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، من كبرى الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من حيث عدد كلياتها، وبرامجها الأكاديمية، ومراكزها ومعاهدها العلمية، وفروعها التي تغطي كل مدن الإمارة.

كل ذلك وضعها في مكانتها المتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك وفقاً لأحدث التقييمات الصادرة من المنظمات الدولية، فهي الأولى على مستوى الدولة في مجال الاستدامة، وكذلك الأولى في مجال الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك، والمركز الثاني في الهندسة والتكنولوجيا على مستوى الجامعات.

وأشاد مدير الجامعة بكلية الاتصال، وما تطرحه من برامج علمية في مختلف تخصصات علم الإعلام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وكذلك برنامج الدكتوراه في الإعلام، والذي ستبدأ الدراسة به مع بداية العام الأكاديمي الجديد، مؤكداً أن الكلية ستقوم بالاستفادة من كل التوصيات والمقترحات التي ستنتج عن هذا الاجتماع، بما يسهم في الارتقاء ببرامجها ومستوى الخريجين بها.

جلسة نقاشية

ثم بدأت الجلسة النقاشية لمقترحات ورؤى تدعم تطوير كلية الاتصال، والتي حضرها أعضاء المجلس الاستشاري للكلية، المكون من الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ومنى أبوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لجريدة البيان، والدكتورة والإعلامية حصة لوتاه، ومحمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة الرؤية، وسعد الربيعان، الأمين العام لمجلس الأعمال الكويتي، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء من هيئة التدريس بكلية الاتصال.

خدمة المجتمع

من جانبه أضاف الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، أن جامعة الشارقة هي الأولى في خدمة المجتمع على مستوى جامعات الإمارات العربية المتحدة بدورها الفعّال في الكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات، منها المجالس الاستشارية، بالإضافة إلى حرص الجامعة على تقديم الاستشارات والبرامج والدورات التدريبية وتطوير المشاريع، ومن أهمها مشروع واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، التي وضع صاحب السمو حاكم الشارقة حجر الأساس لها، وستتم متابعتها.

تقرير

وقدم الدكتور عصام نصر، عميد كلية الاتصال بالإنابة، تقريراً يوضح رؤية كلية الاتصال وأهدافها وخطتها الاستراتيجية في تطوير البرامج ومحتوى المساقات، وتكثيف التدريب العملي للطلبة، إلى جانب طرح الدبلومات المهنية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، مؤكداً حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي لكل المساقات المطروحة وإضافة مساقات أخرى حديثة للكلية.

وأشار إلى حرص الكلية على التعاون الدولي لتبادل الطلبة والأساتذة والبرامج، بالإضافة إلى تعزيز طرق التعليم والتعلم لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من خلال البرامج التدريبية والعملية لتحسين أساليب التدريس والأداء الأكاديمي للطلبة.

مقترحات

في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على دراسة كل المقترحات ووضعها في خطة زمنية وتقديم الدعم اللازم من قبل أعضاء المجلس من خلال برامج عملية تدعم رؤى تطوير المنظومة التعليمية، كما قدم المجلس عدداً من التوصيات، منها زيادة عدد الساعات التدريبية العملية لطلبة الكلية بالتعاون مع الجهات الإعلامية بالدولة، وكذلك وضع آليات لتطوير برنامج الصحافة في الكلية وتحفيز الطلبة على الالتحاق بها.