«المعرفة» تتابع شكوى «رسوم المدرسة الخاصة»

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن الفريق المختص وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، يتولى حالياً متابعة الشكوى التي رفعها أولياء أمور إلى الهيئة بحق إحدى المدارس الخاصة، في قضية «تأخر أولياء أمور في سداد أقساط مدرسية مستحقة»، بحسب ما جرى تداوله أول من أمس.

ولفتت إلى أنه وبعد استكمال عمليات التحقق من الواقعة، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة استناداً إلى القوانين النافذة، وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف. وأشارت إلى أن عقد ولي الأمر والمدرسة، يتضمن الآلية المتفق عليها لسداد الرسوم ومواعيدها، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في حال تأخر السداد، مع التأكيد على ضرورة التزام المدارس بالعقد.