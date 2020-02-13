«زايد العليا» تُورد 5000 زي مدرسي

المصدر: (أبوظبي - وام)

سلّمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم 5000 قطعة تُمثل الدفعة الأولى لإنتاجها من الزي المدرسي الذي جرى حياكته بأنامل منتسبيها أصحاب الهمم باستوديو التصميم في ورش التأهيل المهني بالمؤسسّة بالتعاون مع مجموعة المسعود برستيج للخياطة، وتحمل العلامة التجارية الخاصة بهم «النحلة» والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك حسب البرنامج الزمني المحدد سلفاً لإنجاز العمل.

وتأتي الخطوة تنفيذاً لمذكرة موقعة بين المؤسسّة ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع بشأن خياطة الزي المدرسي لطلبة مراحل دراسية، تقوم بموجبها التربية بإلزام شركات بإسناد أعمال خياطة وتوفير الزيّ للطلبة الملتحقين بالمدارس التابعة للوزارة على مستوى الدولة بنسبة لا تقلّ عن (1%) من الكمية المتعاقد عليها للزيّ المدرسي لتكون من إنتاج ورش الخياطة لأصحاب الهِمم في «زايد العليا» بأيدي الطلاب الذين تم توظيفهم في مجموعة المسعود.