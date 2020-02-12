تعاون علمي بين جامعتي الوصل والفجيرة

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت جامعة الوصل بدبي أمس، وجامعة الفجيرة اتفاقية تعاون علمي مشترك، بحضور معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة والدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل.

وأشار معالي جمعة الماجد إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار توطيد التعاون الثقافي والعلمي، وتعزيز أواصر التعاون مع جامعة الفجيرة في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية بما يعود بالفائدة العلمية والبحثية على الطلبة والهيئة الأكاديمية في الجامعتين.

وأكد معالي سعيد بن محمد الرقباني، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توثيق العلاقات بين الجامعتين، وتهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية، وتبادل الطلبة والأساتذة والبرامج والمساقات، وإتاحة فرصة الوصول إلى مصادر التعلم في الجامعتين.