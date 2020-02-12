جامعة الفلاح تستعد إلى تخريج دفعة «عام الاستعداد للخمسين»

المصدر: دبي - اليبان

تستعد جامعة الفلاح مساء يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 للاحتفال بتخريج الفوج الأول من طلاب الجامعة دفعة عام الاستعداد للخمسين في مسرح دبي أوبرا بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الجامعة.



ويضم الفوج 365 خريجاً وخريجة من مختلف البرامج الأكاديمية ضمن درجة البكالوريوس والماجستير وتحمل هذه الدفعة شعار " عام الاستعداد للخمسين " تيمناً بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، بأن يكون عام 2020 هو عام نستشرف فيه المستقبل ونرسخ فيه ثقافة التميز لمتابعة مسيرة الدولة في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الأصعدة وتحقيق قفزات نوعية في شتى المجالات، وذلك من خلال تصميم الخمسين عاماً القادمة للأجيال الجديدة، عبر تطوير الخطط والمشاريع والتفكير ليكون القادم أفضل لأبناء الإمارات واستدامة التنمية للأجيال القادمة.



سيقام الحفل في مسرح دبي أوبرا يوم الأربعاء 12 فبراير2020 في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسيشهد الحفل حضور عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الجامعة وعمداء الكليات ونواب العمداء، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

