2200 طالب جامعي بدبي والشارقة تنقلهم مواصلات الإمارات

المصدر: دبي – البيان

وفرت مواصلات الإمارات، 150 حافلة مخصصة لنقل الطلبة من مناطق مختلفة في الدولة إلى الجامعات والكليات المتعاقد معها في دبي والشارقة، حيث تعمل المؤسسة على تقديم الخدمة لما يناهز 2,200 طالب وطالبة.

وكشف عبد الله عبد الرحمن مدير عمليات منطقتي دبي والشارقة بمواصلات الإمارات، أنه يتم توفير خدمات النقل الجامعي للطلبة، من وإلى عدد من الجامعات والكليات والمعاهد في دبي والشارقة، منها كليات التقنية العليا للطالبات بدبي والشارقة، وجامعة زايد، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية بالإمارات، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، من مناطق سكنهم.

150 حافلة

وأشار عبد الله إلى أن المؤسسة وفرت 150 حافلة، لتقديم خدمات النقل الجامعي، تتميز بحداثتها ومراعاتها لأفضل المواصفات الفنية واشتراطات الجودة، وذلك بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة والرفاهية للطلبة المنقولين، موضحاً أن مواصلات الإمارات تقوم بإدارة وتطوير وتوفير مختلف أشكال المساندة والدعم، للمؤسسات الأكاديمية الراغبة في الاستفادة من خدمات النقل التي تقدمها.

وأكد أن جميع الحافلات الجامعية التي توفرها المؤسسة للراغبين من الطلبة وأولياء أمورهم، تتميز بالحداثة، وتم تزويدها باشتراطات السلامة وأجهزة التكييف التي تضمن الراحة والأمان للطلبة المنقولين، وبقيادة سائقين مؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة.

برامج تدريبية

وصرح مدير العمليات، بأنه تم خلال المدة الماضية، تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية الدورية المتخصصة والموجهة للسائقين، خاصة في مجال السلامة المرورية، والإسعافات الأولية، وهو ما يعكس الاهتمام الذي توليه الإدارة العليا في مواصلات الإمارات لخدمة النقل الجامعي، والارتقاء بمستويات تقديمه، بما يضمن سعادة الطلبة المنقولين والجامعات المتعاقد معها.