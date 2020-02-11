«واجهة التعليم» يناقش الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، انطلقت الدورة السادسة من معرض ومؤتمر «واجهة التعليم» ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2020 في قصر الإمارات بأبوظبي، بمشاركة 150 من المؤسسات التعليمية والأكاديمية المحلية والإقليمية وعدد من المؤسسات والجامعات العالمية تعرض برامجها ومبادراتها والفرص والخيارات التي تقدمها للطلبة والدارسين إلى جانب ورش عمل وحلقات نقاشية حول مستقبل التعليم، حيث تمت مناقشة الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي.

وحضر الفعاليات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان - رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وعبدالله ألبرت تواكس مابري وزير التربية والتعليم في جمهورية ساحل العاج ضيفاً للشرف.

ذكاء اصطناعي

وتحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم»، عن الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، واستشهدت بالهاتف المحمول كأحد الاستخدامات الشائعة بين الناس.

وطرحت مبادرتها (قطع ووصل) والتي من خلالها تدعو إلى التعامل بحكمة مع الذكاء الاصطناعي وخاصة الهاتف المحمول.

وقالت في نهاية كلمتها: مبادرة «قطع ووصل» تهدف للقطع مع الذكاء الاصطناعي بين وقت وآخر، وتحديداً الهواتف النقالة، من أجل التواصل مع أسرنا ومجتمعاتنا، بل من أجل وصل ما انقطع مع ذواتنا.

قيادة واعية

بدورها، أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، - في كلمة لها حول الإبداع والريادة في التعليم في دولة الإمارات ـ أن الإمارات تتمتع بقيادة واعية تؤمن بالتخطيط والعمل والتنافس، ولدينا قيادات من الجنسين لديهم عوامل مشتركة تم غرسها منذ الصغر، هي حب الوطن، وحب الاطلاع والمعرفة والإخلاص في العمل، والإصرار على المركز الأول في كل المجالات،

وقالت: لدينا اليوم ضمن المتحدثين مثالان: الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، والشيخة الدكتورة شما بنت خالد آل نهيان، وكلاهما قدوة لبنات الإمارات، إضافة إلى إسهامهما في التنمية المجتمعية، وكونهما مثالاً للمرأة الإماراتية في حب الوطن والعلم. وختمت معاليها: إننا بحاجة إلى جيل يلبي احتياجات سوق العمل ويمتلكون مهارات تنافس العالم.

وظائف المستقبل

وتحدث عبدالله ألبرت تواكس مابري وزير التربية والتعليم في جمهورية ساحل العاج، خلال محاضرة حملت عنوان «التعليم ووظائف المستقبل» عن التطور التعليمي الواضح في الإمارات.

كما أكدت الدكتورة موزة سعيد البادي- رئيس مجلس إدارة معرض «واجهة التعليم» ومؤتمر شباب الشرق الأوسط لعام 2020، أن الفعاليات تأتي في إطار تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بأهمية التعليم، مشيرة إلى أن النسخة السادسة من المنتدى والمعرض تميزت بتكنولوجيا التعليم.

أكاديمية ربدان

شاركت أكاديمية ربدان في فعاليات معرض «واجهة التعليم ومنتدى شباب الشرق الأوسط»، في دورته السادسة. وقال الدكتور فيصل الكعبي، عميد الأكاديمية: «تأتي مشاركة أكاديمية ربدان كجزء من خطتها الاستراتيجية في الحضور ضمن كافة المحافل العلمية والأكاديمية، ولتمكّن جمهور الطلاب وأولياءهم من التعرف على البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية، التي تنفرد في تقديمها أكاديمية ربدان على مستوى المنطقة».