المصدر: (أبوظبي - البيان)

في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، نظم معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ«أبوظبي التقني» مؤتمر «قادة التكنولوجيا التطبيقية.. نحو الخمسين عاماً القادمة»، الذي يركز على عدة أهداف رئيسية، منها مواصلة ريادة التعليم المتخصص بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث استمرت الفعاليات لمدة يومين في مجمع أبوظبي التقني في مدينة محمد بن زايد، ومجمع عجمان التقني، بمشاركة نحو 900 خبير ومتخصص تحت شعار «الرؤية الموحّدة لقيادة التطوير وتحسين مخرجات التعليم بما يتوافق مع خطة الخمسين».

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية: «إن هذا المؤتمر يأتي ترجمة عملية وطموحة لاستراتيجية «أبوظبي التقني» التي تركز على توحيد خبرات الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية بما يمكننا من مواصلة التميّز العلمي والتعليمي.